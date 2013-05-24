В Україні висадили 13 тис. гектарів нового лісу. План виконали на 107%

По всій Україні упродовж весняної лісокультурної кампанії 2013 року було відновлено 47 тисяч гектарів лісів, із них 13 тис. га – це нові ліси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Сумах повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець.

«По всій Україні весною 2013 року було відновлено 47 тис. га лісів, із них 13 тис. га – це нові ліси. Ми виконали план на 107%», - зазначив він.

Зокрема, говорячи про Сумщину, Сівець розповів, що державними підприємствами обласного управління лісового та мисливського господарства було відновлено 1,13 тис. га лісу, в тому числі висаджено 40 га нових лісів.

За словами Сівеця, для успішного проведення цьогорічної лісокультурної кампанії минулого року сумські лісівники виростили у 76-ти розсадниках 22 млн сіянців та 104 тис. саджанців.

Крім того, підприємства Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства власним коштом озеленили 22 об’єкти соціальної сфери, серед яких - дитячі садки, школи, лікарні у 10 районах області.

«Велике значення має соціальна складова лісокультурної кампанії. Цього року силами лісогосподарських підприємств було озеленено тисяча об’єктів соціальної сфери. Ми отримали фотозвіти з усіх регіонів України і можемо порівняти, як змінилися подвір’я шкіл, дитячих садків та лікарень», - підкреслив Сівець.