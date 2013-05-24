Парламент Литви легалізував промислові коноплі

Вільнюс. У четвер, 23 травня, сейм Литви легалізував промислові коноплі, і тепер її можна буде вирощувати, переробляти, імпортувати і експортувати.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону про волокнисті коноплі проголосували 66 членів сейму, проти виступили 16, а 22 - утрималися.

«Якщо президент Литви Даля Грібаускайте підпише закон, то з 1 січня наступного року промислові коноплі можна буде вирощувати легально», - пише ru.delfi.lt з посиланням на агентство BNS (Литва досі була єдиною державою Євросоюзу, де вирощування промислових конопель було заборонено - ред.).

У підготовленому Міністерством сільського господарства Литви проекті закону визначається поняття промислових конопель, а до закону про контроль за наркотичними і психотропними речовинами пропонується прийняти поправку - виключення застосування заборон щодо волокнистих конопель.

Відповідно до закону зміст тетрагідроканнабінолу (ТГК, натуральної речовини, що впливає на психіку) не повинно перевищувати 0,2%, а виробляти його можна тільки у промислових або садівничих цілях.

Підтримуючі проект депутати стверджують, що нарешті литовські фермери зможуть отримати виплати Євросоюзу за посіви, а противники побоюються, що під прикриттям промислових конопель можуть вирощуватися рослини для наркотиків.

Довідка УНІАН. Коноплі (Cannabies Sativa) має два підвиди: промислові коноплі і коноплі, з якої можна отримати марихуанну. Промислові коноплі містить від 0,3 до 1,5% психоактивної речовини ТНС (тетрагідроканнабіоліс), наркотична - від 4 до 20% ТНС.

Промислові коноплі широко використовується у виробництві харчової та нехарчової продукції. Її насіння багаті білком і цінними жирними кислотами. Вони підходять для вживання в їжу і для віджиму цінного конопляного масла (масло конопель містить до 80% незамінних жирних кислот, що є найвищим показником серед рослин). Стебла і листя дають волокна і м'якоть, які використовують для одержання тканини, целюлози та виробів з целюлози, наприклад, паперу. Причому, промислові коноплі мають набагато більш міцні волокна, з яких виготовляють високоякісну целюлозу. Папір, виготовлений з конопель, можна пускати в переробку до 7 разів, а от папір, зроблена з сосни, може бути перероблена лише 3 рази.

На сьогодні вирощування промислових конопель в Україні регулюється Законом «Про обіг в Україні наркотичних речовин, їх аналогів і прекурсорів», яким зокрема суворо контролюється рух насіння.

У передвоєнної Україні коноплі вирощували на 140 тис. га, що становило близько чверті загальних посівів Радянського Союзу. До останнього часу вирощування промислових конопель в Україні багато в чому стримувалося. Зокрема в результаті обмежувальних заходів з боку правоохоронних органів щодо обов'язкового ліцензування та охорони конопель, їх посіви скоротилися до тисячі гектар.

Жорсткий контроль за посівами передбачав цілодобову охорону конопляних полів, яку здійснював наряд мобільної групи у складі двох працівників міліції зі службовим собакою і двома постами воєнізованої охорони.

Однак, минулого року уряд своєю постановою відмінив охорону посівів конопель з вмістом тетрагідроканнабінолу (ТГК), що не перевищує 0,08%, тобто промислової (пост. КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 800 від 22 серпня 2012). Отже, у нинішньому році вперше поля промислових конопель спецохороною охоронятися не будуть.

У 2013 році в Україні планується засіяти промисловими коноплями рекордні 2300 га, хоча торік було зайнято всього 668 га.