Білоруська митниця припинила блокувати українські кондитерські вироби

Білоруська митниця, яка з початку квітня поточного року проводила посилений митний контроль українських кондитерських виробів, припинила блокувати поставки вітчизняних солодощів, повідомила прес-служба асоціації «Укркондпром».

«На сьогодні практично знято блокаду, яку було влаштовано білоруськими митниками українським кондитерським виробам», - зазначається у повідомленні асоціації.

Проте українські кондитери все ще зазнають труднощів з поставками свого товару до торговельних мереж Білорусі, що, на думку «Укркондпрому», пов'язано з адміністративними обмеженнями, негласно введеними у Білорусі. Заяви ж білоруської влади про відсутність будь-яких постанов, які обмежують експорт до країни кондитерських виробів, глава асоціації Олександр Балдинюк називає неправдивими.

Крім того, він вказує на необхідність створення механізму оперативного і ефективного реагування на подібні протизаконні дії іноземних держав зі штучного обмеження поставок українських товарів.

«Враховуючи, що Україна не змогла сформувати швидку і адекватну відповідь, залишається високою загроза регулярного використання подібних методів, як Білоруссю, так і іншими країнами, на ринках яких успішно конкурує українська кондитерська продукція», - цитує прес-служба Балдинюка.

Як повідомляв УНІАН, зупинка українських вантажів з кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити за собою втрати для вітчизняних кондитерських підприємств на суму до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблоковано.

За словами голови асоціації «Укркондпром», законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте у цій ситуації йдеться про нетарифні методи обмеження експорту.

Довідка УНІАН. Виручка українських виробників від поставок кондитерських виробів на ринки Білорусі у 2012 році становила 0,5 млрд грн.

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