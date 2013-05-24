Україна за 4 місяці збільшила виробництво біоетанолу в 9 разів

Виробництво біоетанолу на підприємствах спиртової галузі в Україні в січні-квітні поточного року становило 15,2 тис. тонн, що в 9 разів більше, ніж за 4 місяці 2012 року, повідомила прес-служба Міністерства агарної політики і продовольства.

За словами глави міністерства Миколи Присяжнюка, спиртовим та цукровим заводам необхідно розпочати виробництво біоетанолу, так як це дозволить їм знизити низку економічних ризиків.

«Необхідно, щоб цукрові та спиртові підприємства поступово переходили і на виробництво біопалива. Тоді, залежно від ситуації на ринку, вони зможуть вибирати, що їм вигідніше виробляти в тій чи іншій ситуації», - цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, у Мінагропроді вважають, що Україна найближчими роками може збільшити виробництво біоетанолу у 8 разів - до близько 320 тис. тонн.

У квітні Присяжнюк повідомив, що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає перепрофілювання на виробництво біоетанолу 29 спиртових заводів.

У 2013 році на ці цілі держава планує виділити 209,8 млн грн, а наступного - 140,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Виробництво біоетанолу в 2012 році в Україні зросло в порівнянні з 2011 роком у 2,3 разу - до 21,1 тис. тонн.