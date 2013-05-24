Експорт зернових з України становив 21,6 млн тонн

Українські аграрії з початку 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 р. – червень 2013 р.) станом на 24 травня поставили на зовнішні ринки 21,6 млн тонн зерна, що на 11,2% більше, ніж на аналогічну дату 2012 року, повідомили у прес-службі Міністерства агарової політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, експорт пшениці становив 6,6 млн тонн, зокрема продовольчої – 5,7 млн тонн, експорт ячменю – 2,04 млн тонн, експорт кукурудзи – 12,6 млн тонн. Експорт олійних культур становив 2,6 млн тонн.

Водночас з початку травня Україна поставила на зовнішні ринки 699,2 тис. тонн зернових, з яких 98,5 тис. тонн припадають на пшеницю, 7,3 тис. тонн – на ячмінь, 595 тис. тонн - на кукурудзу і 55,9 тис. тонн - на олійні культури.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці у цьому маркетинговому році, причому обсяг експорту, за підрахунками міністерства, може становити до 0,5 млн тонн.

У 2011/2012 МР Україна експортувала майже 22 млн тонн зернових культур.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти рекордних для країни 56,7 млн тонн у 2011 році.

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