Аграрний фонд став публічним акціонерним товариством

Кабінет Міністрів України постановив створити публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» і сформувати з державних облігацій капітал фонду в розмірі 5 млрд грн.

Таке рішення закріплене постановою Кабміну № 364 від 22 квітня 2013 року.

До цього Аграрний фонд був бюджетною організацією, що здійснює некомерційну діяльність.

Також уряд затвердив здійснення закритого (приватного) розміщення першого випуску простих іменних акцій Аграрного фонду в кількості 50 тис. штук номінальною вартістю 100 тис. грн кожна.

Для формування капіталу ПАТ «Аграрний фонд» Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 5 млрд грн з терміном обігу 5 років і процентною ставкою на рівні не вище 14,3% річних і внести їх від імені держави в оплату акцій первинної емісії товариства.

Корпоративними правами фонду, згідно з постановою, керуватиме Міністерство аграрної політики і продовольства.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод вже заявляв про намір у рамках Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр. створити на базі Аграрного фонду ПАТ «Агрофінфонд».

Довідка УНІАН. Аграрний фонд був створений в 2005 році і виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі. Крім того, Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року.

У березні 2013 року Аграрний фонд завершив прийом заявок від сільгоспвиробників на укладення форвардних контрактів на поставку зерна урожаю 2013 року, закупивши сумарно 1,1 млн тонн зернових.