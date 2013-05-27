Україна в 2013 році збере 19,3 млн тонн озимої пшениці - Гідрометцентр

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, Україна в 2013 році збере 19,3 млн тонн озимої пшениці.

Про це УНІАН повідомила начальник Департаменту агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Водночас, за її словами, валовий збір озимого ячменю становитиме 2,47 млн тонн.

У цілому, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, Україна збере 22,5 млн тонн озимих зернових.

«За нашими підрахунками, сумарний збір озимих зернових культур в Україні становитиме 22,5 млн тонн проти 17,1 млн тонн у минулому році», - сказав Кульбіда.

Головний синоптик країни пояснив, що збільшення врожаю в 2013 році пов'язане зі збільшенням посівних площ майже на 1 млн га.

Як повідомляв УНІАН, водночас за даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових та зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше торішніх площ аналогічних посівів.

За словами начальника відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяни Адаменко, українським аграріям у 2013 році доведеться пересівати 9% озимих зернових культур, що значно менше, ніж у 2012 році.

За її словами, прогнозований обсяг пересіву не перевищує норму, тоді як минулого року через несприятливі погодні умови, зокрема коротку весну, загинуло 25% озимих.

На думку фахівців Укргідрометцентру і Мінагропроду, за відсутності складних погодних явищ обсяг врожаю в Україні у 2013 році може перевищити торішній показник на 20-30%. Урожай зернових в 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн ​​тонн в 2011 році.

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