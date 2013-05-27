Асоціація «Виноградарі і винороби України» (АВВУ) надіслала листа міністру фінансів України Юрію Колобову із проханням не допустити підвищення ставки акцизного податку на вино, передбаченого законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо ставок акцизного податку на пиво», який розробило Міністерство доходів і зборів.

Про це повідомили у прес-службі асоціації.

Згідно з повідомленням, винороби вважають економічно необгрунтованим підвищення акцизу на вино з 2,51 грн до 49,49 грн за літр 100%-го спирту, яке передбачене законопроектом, а також стверджують, що ухвалення подібного закону призведе до істотного падіння виробництва кріплених вин.

В асоціації упевнені, що у разі підвищення акцизної ставки державний бюджет одержить від галузі не більше 84 млн грн замість прогнозованих Міндоходів 300 млн грн.

«У результаті (підвищення акцизної ставки – УНІАН) обсяг виробництва ледве дотягне до 2 млн дал, держбюджет одержить надходжень не більше як 84 млн грн, а держава - розорену галузь виробництва кріплених вин», - цитує прес-служба директора АВВУ Сергія Михайличенка.

У прес-службі асоціації також повідомили, що вже підготовлені листи з аналогічним проханням до Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2012 році виробництво виноматеріалів знизилося порівняно з 2011 роком на 8%, або 2 млн дал. - до 23 млн дал.