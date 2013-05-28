KSG Agro Акціонери підведуть підсумки 2012 року на зборах 28 червня

Варшава. Акціонери агропромислового холдингу KSG Agro 28 червня в Люксембурзі проведуть чергові збори, присвячені підсумкам роботи за минулий рік.

Згідно з повідомленням компанії, яке має УНІАН, акціонери мають намір розглянути стандартні річні звіти, продовжити повноваження свого аудитора ПрайсвотерхаусКуперс і розподілити збитки минулого року.

В одному з проектів рішення акціонерам пропонують затвердити збиток за минулий рік у розмірі 1 675 млн дол., який збільшує кумулятивний збиток за останні роки до 4409 млн дол.

Правління пропонує перенести весь збиток на наступний фінансовий рік.

Представник компанії Олександр Перов зазначив УНІАН, що збитки отримала холдингова компанія KSG Agro SA, яка несе тільки витрати, а всі компанії групи заробили минулого року 11,66 млн дол.

Він повідомив, що акціонери мають намір спрямувати весь минулорічний прибуток на подальший розвиток компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня KSG Agro повідомив у своєму консолідованому звіті за 2012 рік про скорочення чистого прибутку на 57,5% - до 11,66 млн дол. на тлі зростання виручки на 7,4% - до 37,22 млн дол.

Довідка УНІАН. KSG Agro - вертикально інтегрована компанія, що працює практично у всіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції.

Найбільшим акціонером KSG Agro є голова ради директорів компанії Сергій Касьянов, який через ICD Investments контролює 65% акцій. Польський пенсійний фонд Generali OFE володіє 10% пакетом, і практично всі інші - у вільному обігу.