Індонезія може обмежити імпорт борошна з України

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають, що у Індонезії немає підстав для обмеження імпорту пшеничного борошна з України, яке може бути запроваджене за результатами антидемпінгового розслідування імпорту борошна до країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це заявив директор департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку Віктор Коваленко.

Коваленко підкреслив, що "відповідно до Угоди щодо захисних заходів українська сторона вважає, що немає підстав для застосування захисних заходів щодо імпорту пшеничного борошна до Індонезії, і наполягає на припиненні розслідування без застосування захисних заходів”.

У Мінекономрозвитку України сподіваються, що Індонезійська сторона прийме об'єктивне рішення за результатами спеціального захисного розслідування щодо імпорту пшеничного борошна, що дасть змогу українським виробникам здійснювати поставки борошна індонезійським споживачам на умовах справедливої конкуренції.

Нагадаємо, що Індонезія проводить розслідування щодо імпорту пшеничного борошна, зокрема з України. Згідно з офіційною позицією індонезійської сторони, обсяг імпорту пшеничного борошна значно збільшився і загрожує розвиткові відповідної галузі промисловості Індонезії.

З грудня 2012 р. Індонезія ввела мита на імпорт пшеничного борошна в розмірі 20%, що призвело до припинення поставок борошна з України.

З липня по жовтень 2012 р. до Індонезії поставлено 20,2 тис. тонн борошна з України. Основні експортери: комбінат хлібопродуктів «Тальне», Вінницький КХП №2 і компанія «Енліль» (Харків).