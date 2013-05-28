Мінагропрод запевняє, що українці будуть повністю забезпечені цукром та гречкою

Внутрішній попит на цукор і гречку в новому маркетинговому році буде задоволений повністю, оскільки обсяг посівів цукрового буряка становить 106% від прогнозу (306 тис. га), а гречки – 93% від прогнозу (191 тис. га), причому сівба гречки ще триває.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на директора Департаменту землеробства Мінагропроду Олександра Демидова.

«Цього року плануємо отримати високу врожайність, оскільки аграрії використовували якісніше насіння, зокрема, цукрового буряка, й посіви знаходяться в задовільному стані», - сказав Демидов.

Він підтвердив, що обсяг виробництва цукру може становити 1,2-1,4 млн тонн, що з урахуванням перехідних запасів дозволить не лише задовольнити внутрішній попит обсягом 1,8 млн тонн, але й експортувати частину продукції. «Пропозиція на ринку може становити загалом 2,2–2,4 млн тонн за внутрішньої потреби 1,8 млн тонн. Тому занепокоєння з приводу забезпечення вітчизняних споживачів немає. Також цукрозаводи зможуть уникнути збитків», - зазначив директор департаменту.

Говорячи про прогноз урожаю гречки, Демидов зазначив, що урожай, імовірно, становитиме 190-200 тис. тонн. «Перехідні запаси цієї крупи становлять 50 тис. тонн. Крім того, в Аграрному фонді є 11 тис. тонн. Оскільки внутрішнє споживання цієї крупи становить 200 тис. тонн, то отриманого врожаю разом із перехідними запасами повністю вистачить на задоволення внутрішнього попиту», - зазначив Демидов.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні в 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Загалом під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га відведуть під зернові культури. Посів ярих зернових і зернобобових планується провести на площі 8,2 млн га.

Прогноз пересівання озимих становить 300-500 тис. га проти 2 млн га в 2012 році.