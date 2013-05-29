Kernel продав польській компанії Чортківський цукровий завод

Варшава. Одна з найбільших в Україні агропромислових компаній, холдинг Kernel закрив операцію з продажу "Чортківського цукрового заводу" (ЧСЗ) польській компанії Pfeifer & Langen Inwestycje Sp. z o.o (м. Познань, Польща).

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі.

"Kernel Holding S.A., через залежні компанії завершила продаж "Чортківського цукрового заводу" і частки участі в місцевій компанії, що займається продажем цукру за грубо близько 32,5 млн дол.", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Антимонопольний комітет України дозволив Pfeifer & Langen Inwestycje придбати "ЧСЗ", що знаходиться в Тернопільській області.

Kernel повідомив про домовленість з продажу активу на початку травня цього року.

Довідка УНІАН. Один з найбільших європейських виробників цукру, компанія Pfeifer & Langen заснована в 1870 році в Німеччині. Володіє цукровими заводами в Німеччині, частками підприємств у кількох європейських країнах.

Холдинг «Кернел», контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру. Земельний банк компанії становить 422 тис. га.