Виробники цукру втрачають гроші через надлишок продукції

Виробники цукру просять владу продумати можливість введення компенсаторних заходів у разі перевиробництва продукції в новому маркетинговому році та несприятливої для виробників цінової ситуації.

Про це заявив генеральний директор Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола Ярчук на прес-конференції в УНІАН.

«Буряку посіяли стільки, щоб повністю забезпечити внутрішній ринок із урахуванням використання перехідних запасів», - сказав він, відзначивши, що внутрішній попит становить 1,8 млн тонн при вірогідному обсязі пропозиції в 2,2-2,4 млн тонн.

«Ми довели, що самі здатні забезпечити потребу. Але чого треба остерігатися? Низьких цін на внутрішньому ринку. На сьогодні закупівельні ціни вже нижчі за витрати. Витрати становлять 6,5-7,5 тис. грн за тонну при закупівельній ціні в 5 тис. грн за тонну", - сказав Ярчук.

За його словами, збитки цукровиробників вже становлять близько 2 млрд грн. Щобільше, в новому маркетинговому році, за даними Ярчука, будуть задіяні потужності якнайкраще 41 заводу, притому що в 2012-2013 маркетинговому році працювали 63 заводи. «Це серйозна соціальна проблема», - сказав гендиректор асоціації, зазначивши, що у зв'язку з цим необхідно продумати державні важелі вирівнювання ситуації.

«Ми чекаємо ухвалення законопроекту про державне регулювання виробництва цукру – ця галузь має бути прогнозованою. Крім того, має бути держпрограма з виробництва цукру, включаючи диверсифікацію виробництва - виробництво біоетанолу, і розвиток ринків для експорту», - сказав Ярчук.

До того ж він дуже позитивно оцінив заклик до цукровиробників встановлювати устаткування для паралельного виробництва біоетанолу з цукрової сировини.

«30% потенціалу цукрового виробництва можна пускати на виробництво біопалива. При цьому йдеться не про перепрофілювання заводів, а про спільне виробництво. Установка коштує близько 30 млн (грн – УНІАН) і окупається за рік-півтора. При цьому літр біоетанолу виходить 5,5 грн, що по суті дуже конкурентна ціна. Головне зараз легалізувати процес і підвести законодавчу базу, оскільки біоетанол як різновид спирту – це підакцизний товар», - сказав Ярчук.

Як повідомляв УНІАН,Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує падіння виробництва цукру в 2013-2014 маркетинговому році на 36% - до 1,4 млн тонн і рекомендує вітчизняним виробникам цукру обладнати свої виробництва установками з виробництва біоетанолу з метою диверсифікації виробництва і зниження собівартості продукції.