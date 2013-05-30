Агрохолдинг «Авангард» у 1 кварталі скоротив прибуток на 16%

Один з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні агрохолдинг «Авангард» у 1 кварталі 2013 року скоротив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 16% до 60,7 млн ​​дол. з 72,2 млн дол., йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом Avangardco Investments Public Limited, опублікованому на сайті Лондонської біржі, виручка холдингу збільшилася на 6,3% - до 155,8 млн дол. зі 146,6 млн дол., водночас показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації) зменшився на 13,3% до 73,1 млн дол. з 84,3 млн дол.

Представники компанії в звіті пояснили погіршення показників порівняно з минулим роком пізньої паскою, у результаті чого відбулося зниження вартості яєць. Також «Авангард» повідомив, що виручка від експорту в першому кварталі збільшилася на 80% за рахунок збільшення поставок сухих яєчних продуктів і становила 23,1% від загальної виручки.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Авангард» за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток до 228,2 млн дол., що на 16,3% більше, ніж у 2011 році.

У травні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті агрохолдингу «Авангард» до рівня «В +» з «В». Рейтинг за національною шкалою було підвищено до «AA + (ukr)» з «А + (ukr)». Прогноз за обома рейтингами - стабільний.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.