Розроблено умови страхування майбутнього врожаю озимих зернових

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розробила умови страхування майбутнього урожаю озимих зернових культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період, йдеться в повідомленні регулятора, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з проектом розпорядження Нацкомфінуслуг, ризиками зі страхування урожаю, зокрема, є град, удари блискавки, землетрус, лавина, зсуви, селі, сильний вітер, пилова буря, шквали, смерч, суховій, сильні і/або тривалі дощі, повінь, паводок, вимокання, засуха, хвороби рослин тощо.

Крім того, проектом розпорядження передбачено умови страхування, стандартні страхові тарифи, стандартний договір страхування і форми документів за висновком і супроводом його, форма акту огляду площ посівів озимих тощо.

Як повідомляв УНІАН, українські страхові компанії, які працюють на ринку агрострахування, у 2012 андеррайтинговому році (АР, осінь 2011 року (посів сільгоспкультур) - осінь 2012 року (збір урожаю)) зібрали страхових платежів на суму 130,4 млн грн, що на 4,3% менше за показник 2011 андеррайтингового року.

Довідка УНІАН. Право на страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою в Україні мають СК, що одержали ліцензію на здійснення страхування сільгосппродукції і були членами Аграрного страхового пулу, з досвідом майнового страхування продукції протягом останніх двох років.