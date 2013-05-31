«Кернел» у січні-березні отримав 5 млн дол. чистого збитку

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні агрохолдинг «Кернел» у січні-березні 2013 року отримав 4,97 млн дол. чистого збитку проти 33,8 млн дол. чистого прибутку у 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий борг компанії за вказаний період зріс на 31,2% - до 938 млн дол. Причиною цього компанія називає збільшення легко реалізованих запасів на 29% - до 649 млн дол.

У результаті падіння фінансових показників акції холдингу на Варшавській фондовій біржі до 09:56 за центральноєвропейським часом впали на 5,15% - до 56,72 польського злотого.

Як повідомляв УНІАН, у квітні агрохолдинг «Кернел» прогнозував погіршення фінансових результатів у 2012/2013 маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013) у порівнянні з очікуваними раніше.

Причиною погіршення фінпоказників у компанії називають падіння продажів соняшникової олії і переробки соняшнику.

Виручка «Кернел» за 9 місяців 2012/2013 року (МР, липень 2012-червень 2013) становила 2,072 млрд дол., що на 30,7% більше, ніж за аналогічний період минулого МР.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії і цукру.

Веревський через Namsen Limited володіє 38,23% паперів Kernel, решта акцій знаходиться у вільному обігу на біржі у Варшаві.