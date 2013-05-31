У перший день літа в Україні очікуються дощі із грозами та градом

Завтра, 1 червня, в Україні очікуються дощі із грозами та градом.

Про це УНІАН повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, будуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Україні, крім сходу та Закарпаття, місцями сильні дощі, лише вночі у східних областях без опадів.

Вітер південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, на сході до 30°; у західних областях вночі 6-11° вдень 15-20°.

У Києві та Київській області хмарно із проясненнями, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Сьогодні, 31 травня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-23°; в Дніпрі біля Києва - 21°.