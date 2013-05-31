Ярі культури в Україні засіяно на 100%

Українські аграрії до 31 травня засіяли ярими зерновими і зернобобовими 8,189 млн га, або 100% від прогнозованих площ, повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, ранніми зерновими і зернобобовими до зазначеної дати засіяно 2,831млн га, що становить 99% від прогнозу. Зокрема, ячмінь посіяно на площі 2,206 млн га, яру пшеницю - 152 тис. га, овес - 260 тис. га, горох - 199 тис. га.

Крім того, кукурудзою засіяно 4,795 млн га, або 102% від прогнозу, просом - 96 тис. га (75%), гречкою - 200 тис. га (98%), сорго - 142 тис. га (98%), рисом - 25 тис. га (106%), цукровим буряком - 306 тис. га (106%). Водночас посів соняшнику до 31 травня завершено на площі 4,089 млн га (103%), а сої - на 1,367 млн га (95%).

У Мінагропроді також відзначили негативний вплив посухи на розвиток рослин. В умовах пересихання грунту стан посівів погіршується, спостерігається загибель рослин. До того ж, у більшості регіонів фаза колосіння озимих зернових культур настала на 1,5-2,5 тижня раніше звичайних термінів, що призведе до більш раннього їх дозрівання і недобору врожаю.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні в 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Загалом під урожай 2013 планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури. Посів ярих зернових і зернобобових планується провести на площі 8,2 млн га.

Прогноз пересіву озимих становить 300-500 тис. га проти 2 млн га в 2012 році.

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