Експерти: закон про молоковмісні продукти скоротить експорт на 100 млн дол. на рік

Обмеження мінімального вмісту молочного жиру в молоковмісних продуктах на рівні 50% спричинить втрати експорту на суму понад 100 млн дол. на рік, зростання імпорту на 150 млн дол. на рік, а також призведе до подорожчання молочної продукції на внутрішньому ринку на 30%, йдеться в повідомленні Союзу молочних підприємств України.

Нагадаємо, що 22 травня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" та інших законодавчих актів щодо посилення заходів по боротьбі з фальсифікацією молочних продуктів, який передбачає це обмеження, а також вводить термін «молоковмісні продукти».

У союзі вважають, що подібне нововведення поставить поза законом виробників дитячих молочних сумішей, морозива, згущених молочних продуктів, а також стане причиною зникнення з українського ринку спредів, сирних продуктів тощо.

«Виробляти молоковмісні продукти із заміною молочного жиру на рівні 50% економічно недоцільно, тому з ринку просто зникнуть такі популярні серед пересічних українців спреди, пасти, суміші та сирні продукти, які не можна порівнювати з вершковим маслом і твердими і плавленими сирами», - йдеться в повідомленні Союзу молочних підприємств України.

Водночас, за словами президента союзу Лідії Карпенко, причин, через які потрібно обмежити застосування у виробництві замінників жиру, немає. Карпенко стверджує, що продукти з жирозамінниками відповідають усім нормам безпеки і навіть мають чимало переваг: вони дешевші, містять менше холестерину та енергетичної цінності.

Союз молочних підприємств України закликає народних депутатів внести низку поправок до вищезгаданого законопроекту з метою повнішого його фокусування на проблемі боротьби з фальсифікованою молочною продукцією.