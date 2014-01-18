Зерновий пул зможе контролювати до 30% світового ринку - міністр РФ

Росія, Україна і Казахстан можуть контролювати до 30% світового ринку зерна, об'єднавшись у рамках Причорноморського зернового комітету. Про це заявив міністр сільського господарства РФ Микола Федоров, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми контролюємо 20% експортного потенціалу світового ринку зернових, можемо вийти на 30% питомої ринку експорту через зерновий пул", - заявив він. Робота над дорученням щодо створення пулу зараз інтенсивно ведеться, зазначив міністр. Проект передбачає не тільки поява нового координуючого інституту, але і створення більш сучасної конкурентної логістичної інфраструктури - розширення терміналів, портів, доріг до портів. Вкладення в проект передбачається досить серйозні. "Думаю, це сотні мільйонів, якщо не мільярди євро", - сказав Федоров.

Україна в кінці 2013 року повідомила про завершення розробки проекту концепції "зернового пулу" і відправку його не тільки в РФ і Казахстан, але і в Румунію і Болгарію. Про це в інтерв'ю ИТАР-ТАСС повідомив раніше міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

Ідея "зернового пулу України, Росії і Казахстану, вперше висунута ще в 2009 році на Всесвітньому зерновому форумі в Санкт-Петербурзі, отримала новий імпульс в жовтні нинішнього року в Калузі на 10-му засіданні комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії. Три країни домовилися про спільну опрацювання питання та презентації спільного проекту в першому кварталі 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія підписали домовленості про створення Причорноморського зернового пулу. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спільної прес-конференції з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, присвяченій підсумками Десятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.