Виробництво молока в Україні за рік зросло на 4%

Виробництво рідкого молока в Україні у 2013 році зросла порівняно з 2012 роком на 4% - до 946 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні Україна виробила 73,2 тис. тонн молока, що на 9,6% більше, ніж в грудні 2012 року, але на 4,3% менше, ніж у листопаді минулого року.

Обсяг виробництва вершкового масла минулого року становив 92,8 тис. тонн, що на 5,2% більше, ніж роком раніше. При цьому в грудні було вироблено 7,4 тис. тонн цієї продукції, що на 30,2% більше, ніж у грудні попереднього року, і на 17,3% вище листопадового показника 2013 року.

Обсяг виробництва спредів і жирових сумішей за підсумками 2013 року склав 53,1 тис. тонн, що на 0,8% менше, ніж у 2012 році. Зокрема, у грудні було вироблено 4,5 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 14,8% менше, ніж в грудні 2012 року, та на 15,7% поступається результатами листопада минулого року.

Також повідомляється, що минулого 2013 року в Україні виробили 82,8 тис. тонн сиру свіжого неферментованого (зокрема сирної сироватки та кисломолочного сиру), що на 5,5% перевищує обсяги виробництва цієї продукції у 2012 році. При цьому виробництво сиру в грудні становило 7 тис. тонн, що на 3,5% більше, ніж роком раніше, але на 5,3% менше, ніж у листопаді 2013 року.

Виробництво жирних сирів за вказаний період скоротилося порівняно з 2012 роком на 1,5% - до 164 тис. тонн. При цьому в грудні обсяг виробництва жирних сирів становив 11,7 тис. тонн, що на 1,7% менше, ніж в грудні 2012 року, і на 3,1% поступається показникам листопада минулого року.

Крім того, в 2013 році в країні було вироблено 518 тис. тонн йогуртів та іншого ферментованої або сквашеного молока і вершків, що на 6,5% більше, ніж роком раніше. При цьому в грудні обсяг виробництва даної продукції становив 38,6 тис. тонн, що на 5,2% більше, ніж в грудні 2012 року, однак на 4,6% менше результатів листопада 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво молока в Україні в 2012 році зросло на 6%, вершкового масла - на 15,7%, сиру свіжого неферментованого - на 4,4%, жирних сирів - скоротилося на 7,6%.