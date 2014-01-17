Виробництво хліба в Україні за рік знизилося на 7,6%

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні у 2013 році становило 1,5 млн тонн, що на 7,6% менше, ніж роком раніше, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, обсяг виробництва цієї продукції у грудні 2013 р. становив 127 тис. тонн, що на 7,9% менше, ніж у грудні 2012 року, але на 3,9% вище показників листопада минулого року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хлібобулочних виробів в Україні у 2012 році знизилася до 1,6 млн тонн, що на 5,3% менше обсягу виробництва в 2011 році.

Читайте такожУ Попова обіцяють не підвищувати ціни на хліб