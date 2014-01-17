Виробництво хліба в Україні за рік знизилося на 7,6%
19:19, 17 січня 2014Агро
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В Україні скоротилося виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні у 2013 році становило 1,5 млн тонн, що на 7,6% менше, ніж роком раніше, повідомила Державна служба статистики України.
Зокрема, обсяг виробництва цієї продукції у грудні 2013 р. становив 127 тис. тонн, що на 7,9% менше, ніж у грудні 2012 року, але на 3,9% вище показників листопада минулого року.
Як повідомляв УНІАН, виробництво хлібобулочних виробів в Україні у 2012 році знизилася до 1,6 млн тонн, що на 5,3% менше обсягу виробництва в 2011 році.
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