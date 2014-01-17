Виробництво пива в Україні за рік скоротилося на 7,6%

Українські пивовари в 2013 році виробили 274 млн декалітрів пива, що на 7,6% менше, ніж роком раніше, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва пива в грудні минулого року становив 17,7 тис. тонн, що на 6,8% менше, ніж у грудні 2012 року, але на 3,4% перевищує показники листопада 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні в 2012 році виробництво пива солодового, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю менше 0,5%, скоротилася порівняно з 2011 роком на 1,5% - до 300 млн декалітрів.

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