Виробництво м'яса птиці в Україні у 2013 році зросла на 6,8%

Виробництво свіжого чи охолодженого м'яса птиці в Україні у 2013 році зросло на 6,8% порівняно з 2012 роком, і становило 732 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні українські птахівники поставили на ринки 67,7 тис. тонн свіжого чи охолодженого м'яса птиці, що на 16,8% перевищує результати грудня 2012 року, та на 8,7% більше показників листопада 2013 року.

До того ж виробництво замороженого м'яса птиці минулого року перевищило показники 2012 року на 91,4% і становило 136 тис. тонн, з яких 11,3 тис. тонн було вироблено в грудні, що на 39,6% більше, ніж у грудні 2012 року, однак на 11,2% нижче листопадових показників 2013 року.

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої свинини в 2013 році збільшився на 16,1% порівняно з попереднім роком і становив 209 тис. тонн. У грудні виробництво свіжої чи охолодженої свинини становило 21 тис. тонн, що на 18,5% більше, ніж в грудні 2012 року, і на 15,1% перевищує результат листопада минулого року.

Водночас виробництво замороженої свинини за результатами минулого року скоротилося на 21,5% порівняно з 2012 роком - до 10,4 тис. тонн. При цьому в грудні виробили 0,9 тис. тонн, що на 36,3% більше, ніж у грудні 2012 року, і на 11,2% вище показників листопада 2013 року.

Також повідомляється, що за минулий рік обсяг виробництва свіжої або охолодженої яловичини виріс на 1,9% - до 58,4 тис. тонн. У грудні виробництво цієї продукції становило 4,8 тис. тонн, що на 0,1% поступається грудневим показниками 2012 року і на 0,5% менше, ніж у листопаді 2013 року.

Обсяг виробництва замороженої яловичини в 2013 році збільшився на 70,2% - до 24,8 тис. тонн. При цьому в грудні обсяг виробництва замороженої яловичини становив 1,8 тис. тонн, що перевищує аналогічний показник 2012 року на 78%, але на 32,7% менше, ніж у листопаді минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво свіжого м'яса птиці в Україні в 2012 році зросло на 2,7%, замороженого - на 6,4%. Обсяг виробництва свіжої свинини скоротився на 7,1%, мороженої - на 13,9%. Свіжої яловичини у 2012 році в країні було вироблено на 2,1% менше, ніж роком раніше, а замороженої - на 9,7% менше.