Україна у 2013 році знизила на виробництво соняшникової олії

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні у 2013 році становило 3,3 млн тонн, що на 10,1% менше, ніж роком раніше, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, у грудні обсяг виробництва соняшникової олії становив 396 тис. тонн, що на 11,7% більше, ніж у грудні 2012 року, і на 4,2% перевищує показник листопада минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами асоціації «Укроліяпром», Україна у 2013/2014 маркетинговому році (вересень 2013 р. - серпень 2014 р.) може провести 4 млн тонн соняшникової олії, що на 12,7% більше очікуваного обсягу виробництва в 2012/2013 МР.

За даними Держстату, виробництво соняшникової олії в Україні в 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 11,6% - до 3,6 млн тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.