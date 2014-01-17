Україна з початку маркетингового року експортувала майже 20,5 млн тонн зернових

Українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МГ, липень 2013 р. - червень 2014 р.), станом на 17 січня, поставили на зовнішні ринки 20,5 млн тонн зернових, що майже на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, експорт пшениці на 17 січня становив 6,94 млн тонн, з яких 5,62 млн тонн припадає на продовольчу і 1,33 млн тонн - на фуражну пшеницю. Обсяг поставок ячменю на зовнішні ринки до 17 січня склав 2,07 млн тонн, кукурудзи - 11,33 млн тонн.

Експорт олійних культур з початку поточного МР становив 2,8 млн тонн, зокрема, постачання ріпаку - 2 млн тонн, сої - 0,8 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

Врожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.