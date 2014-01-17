Німецькі компанії готові вийти на ринок України в разі спрощення ведення бізнесу

Німецькі аграрні компанії готові до виходу на український ринок і до інвестицій у сільськогосподарську галузь країни за умови полегшення умов ведення бізнесу в Україні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства агарної політики та продовольства України, про це представники німецьких компаній заявили під час зустрічі із заступником голови українського міністерства Олександром Сенем.

У Мінагропроді відзначили, що Німеччина почне більш активне співробітництво з Україною в сфері АПК в разі спрощення в країні умов оподаткування та механізмів отримання різних дозволів і сертифікатів.

За словами Сеня, в Україні вже ведеться робота з дерегуляції підприємницької діяльності. Зокрема, планується спрощення ввезення засобів захисту рослин, а саме - митні служби планують здійснювати тільки документальний контроль партій, а товар буде перевірятися вибірково.

Довідка УНІАН. У 2013 році Україна експортувала до Німеччини продукції на 1,48 млрд дол., що на 3,5% менше, ніж у 2012 році. До того ж імпорт з Німеччини в Україну минулого року зріс на 2,2% - до 6,285 млрд дол.