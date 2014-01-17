Росія обмежила постачання свинини з Луганської області

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ввела обмеження на постачання живих свиней та продукції свинарства з Луганської області України через виникнення на цій території в січні 2014 року африканської чуми свиней (АЧС). Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Планується, що обмеження торкнуться ввезення свиней, їх генетичного матеріалу і свинарської продукції, які не пройшли відповідну термічну обробку. Ці правила також поширюються на продукти забою диких кабанів, сировину, щетину, корми для свиней, мисливські трофеї, що не піддавали повній таксидермічній обробці, а також обладнання для утримання, перевезення, забою і оброблення свиней, вживане.

Водночас територіальним управлінням Россільгоспнагляду доручено посилити контроль за ввезенням на територію Російської Федерації з України тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня у Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією виявили тушку дикого кабана з діагностованим вірусом АЧС, який востаннє в Україні був зафіксований у 2012 році у Запорізькій області.

З 9 січня 2014 року заборону на поставки свиней з Луганської області України ввела Білорусь.

У грудні минулого року Луганська облдержадміністрація повідомила про наміри посилити захисні заходи щодо запобігання зараження худоби АЧС у регіоні через виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

У 2012 році випадки виникнення АЧС були зафіксовані на території Російської Федерації, а 31 липня 2012 року аналогічний випадок стався в селі Камишеватка Запорізької області.

У травні 2013 року Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про випадки загибелі тварин через АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.