Статутний капітал «Украгролізингу» збільшиться на 100 млн грн

Державний бюджет на 2014 рік, який був ухвалений у четвер Верховною Радою, передбачає збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» на 100 млн грн.

«Збільшити видатки розвитку по коду «Збільшення статутного капіталу НАК «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу» на 100 000 тис. грн», - сказано у висновках парламентського комітету з питань бюджету на поточний рік.

Крім того, згідно з висновками комітету, бюджет на 2014 рік передбачає виділення 200 млн грн на програму створення оптових ринків сільгосппродукції, а також 24 млн грн - на витрати на селекцію у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.