У 2013 році хліб в Україні подорожчав на 3,2%

Середні роздрібні ціни на хліб в Україні у 2013 році зросли на 2,4-3,2% в залежності від сорту, повідомила Державна інспекція з контролю за цінами.

Подорожчання хліба в країні минулого року в інспекції пояснюють зростанням витрат пекарів на сировину, енергоносії та заробітну плату.

ДОо того ж в Держцінінспекції відзначили, що виробництво соціальних сортів хліба на більшості хлібопекарень у 2013 році було збитковим, тому зниження цін на борошно, яке було зафіксовано починаючи з липня минулого року, не спричинило за собою зниження ціни на «соціальний» хліб. Не позначилося здешевлення борошна і на ціні більшості сортів хліба масового вжитку.

Таким чином, за даними інспекції, станом на 31 грудня 2013 року середня ціна хліба з пшеничного борошна вищого сорту становила 5,97 грн/кг (на 2,8% дорожче, ніж роком раніше), з борошна першого сорту - 5,09 грн/кг (2,74%), а середня вартість житньо-пшеничного хліба зросла на 3,2% - до 5,1 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні за 11 місяців 2013 року склало 1,38 млн тонн, що на 7,8% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

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