Держбюджет прийняли без продовження нульового ПДВ при операціях із зерном

З державного бюджету на 2014 рік, який був сьогодні прийнятий Верховною Радою, була виключена норма про продовження дії нульового податку на додану вартість при операціях із зерновими та технічними культурами, брухтом чорних металів, шкірою і деревиною.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідної поправки до бюджету перед голосуванням озвучив голова бюджетного комітету парламенту Євген Геллер.

При цьому бюджетний комітет рекомендував депутатам окремо проголосувати за урядовий законопроект № №3863, що передбачає відстрочку відшкодування ПДВ при операціях із зерном до 1 січня 2016.

«Пропоную виключити з тексту документа положення пункту 7 «Прикінцевих положень» та взяти окремо закон про внесення змін до Податкового кодексу під номером 3863», - сказав Геллер

Як повідомляв УНІАН, протягом 2013 року аграрні асоціації неодноразово зверталися до влади з проханням повернути ПДВ при експортних операціях із зерном, заявляючи про те, що відстрочка повернення цього податку аграріям може розцінюватися як перешкоджання вільній торгівлі.

11 січня ц.р. Кабмін зареєстрував законопроект №3863, що передбачає продовжити дію нульового ПДВ при операціях із зерновими та технічними культурами до 1 січня 2016 року.

Проект держбюджету на 2014 рік передбачав продовження дії нульового ПДВ при операціях із зерновими та технічними культурами.

Нульовий ПДВ для операцій із зерном діє з 2011 року. При цьому зі скасуванням ПДВ було скасовано і відшкодування цього податку зернотрейдерам.