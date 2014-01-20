Виробництво горілки в Україні в 2013 році знизилося на 17,2%

Виробництво горілки із вмістом спирту менше 45,4% в Україні в 2013 році скоротилося на 17,2% у порівнянні з 2012 роком - до 28 млн дал, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва горілки в грудні склав 3 млн дал, що на 10,7% менше, ніж в грудні 2012 року, і на 4,2% поступається показникам листопада минулого року.

За даними Держстату, виробництво коньяку та бренді в Україні у минулому році зменшилося на 3,2% порівняно попереднім роком і склало 4,5 млн дал. При цьому в грудні виробництво даної продукції скоротилося на 9,1% порівняно з груднем 2012 року, але зросло на 18,2% порівняно з листопадом 2013 року - до 0,6 млн дал.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в 2013 році незначно виріс - на 0,4% порівняно з 2012 роком, і склав 11,5 млн дал. Зокрема, у грудні виробництво лікерів та інших спиртних напоїв склало 1 млн дал, що на 0,6% менше, ніж в грудні 2012 року, і на 5,5% поступається листопадовим результатам минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році виробництво горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні зросло на 1,6% порівняно з 2011 роком - до 33,8 млн декалітрів.