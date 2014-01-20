У бюджеті на 2014 рік збільшено підтримку агропромислового сектору

Державний бюджет на 2014 рік передбачає суттєве збільшення підтримки агропромислового сектора країни в порівнянні з попереднім роком, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«У Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» збережено і суттєво збільшено, порівняно з минулим роком, державна підтримка агропромислового комплексу, зокрема сільського господарства і, в першу чергу, тваринництва», - сказано в повідомленні міністерства.

На розвиток тваринництва, за даними Мінфіну, у 2014 році з держбюджету виділять 900 млн грн проти 650 млн грн у 2013 році. При цьому, більш ніж удвічі, до 201,8 млн грн, збільшена підтримка різних заходів в АПК, зокрема, на програми зі збереження і збільшення поголів'я великої рогатої худоби, компенсацію відсоткової ставки за кредитами, розвиток обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів та ін.

Крім того, у міністерстві зазначають, що в держбюджеті на поточний рік відновлено фінансування оптових ринків сільськогосподарської продукції, на що буде спрямовано 200 млн грн.

Мінфін також повідомив, що у 2014 році державна підтримка виноградарства, хмелярства та садівництва підвищена в 7 разів порівняно з 2013 роком - до 700 млн грн.

На придбання техніки в лізинг з бюджету цього року планується виділити 192 млн грн, у тому числі 140 млн грн - із загального фонду.

Водночас у міністерстві наголосили, що у 2014 році буде збережена система оподаткування в сільському господарстві, завдяки чому, за підрахунками Мінфіну, аграрії отримають пільги на суму понад 20 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації неодноразово заявляли, що державна підтримка агропромислового сектора, передбачена проектом бюджету на 2014 рік, є дуже низькою.

Закон «Про Державний бюджет на 2014 рік» був прийнятий у Верховній Раді 16 грудня без обговорення пропрезидентською більшістю.