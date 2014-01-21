Держбюджет-2014 передбачає відшкодування ПДВ при експорті зерна - Українська аграрна асоціація

Державний бюджет України на 2014 рік не містить будь-яких змін у чинний Податковий кодекс, яким передбачено відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при операціях із зерновими та технічними культурами з 1 січня 2014 року, тому його повинні повертати експортерам зерна в цьому році, вважають в Українській аграрній асоціації (УАА).

«У фінальній версії документа (закон про держбюджет - УНІАН), підписаного Президентом України 17 січня і опублікованого 20 січня 2014 р. на сайті Верховної Ради, відсутні які-небудь зміни в Податковий кодекс, що стосуються експорту зерна», - сказано в повідомленні УАА.

В асоціації відзначили, що, завдяки поверненню до практики відшкодування ПДВ при експорті зерна, доходи сільгоспвиробників зростуть, а рентабельність виробництва зернових підвищиться до 10-12%. При цьому в УАА вважають, що повернення до практики повернення ПДВ скоротить кількість посередників на ринку зерна.

«Отримати повернення ПДВ при експорті зможуть лише виробники зерна і підприємства, які придбали його у безпосередніх сільгоспвиробників. В експортних операціях буде задіяний максимум 1 посередник, а не 2-3, як зараз. Таким чином, виробники зерна матимуть більш справедливу ціну на свою продукцію», - цитує прес-служба главу асоціації Володимира Макара.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань бюджету у висновках про проект держбюджету на 2014 рік рекомендував продовжити невідшкодування ПДВ при операціях із зерном на 2014 рік. При цьому бюджетний комітет також рекомендував окремо прийняти законопроект Кабміну №3863, зареєстрований 11 січня 2014 року, що передбачає відстрочку відшкодування ПДВ при операціях із зерном до 1 січня 2016 року.

Раніше, 19 грудня 2013 року, Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, згідно з якими аграрії отримали право на відшкодування ПДВ при операціях із зерном з 1 січня 2014 року.

Нульовий ПДВ для операцій із зерном діяв з 2011 року. При цьому з скасуванням ПДВ було скасовано і відшкодування цього податку зернотрейдерам.

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