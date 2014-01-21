Німеччині дозволили постачати в Україну племінну худобу

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України (Держветфітослужба) дозволила німецьким компаніям поставляти в країну племінну велику рогату худобу, корм для тварин і сім'я биків-виробників, йдеться в повідомленні українського відомства.

«Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв підписав чотири сертифіката на поставку племінної великої рогатої худоби, сперми биків-виробників, кормів з Німеччини до України», - сказано в повідомленні служби.

Крім того, у відомстві зазначили, що представники українського та німецького ветеринарних відомств у рамках сільськогосподарської виставки «Зелений тиждень - 2014», яка проходить у Берліні, обговорили можливість підписання сертифікатів на експорт з Німеччини в Україну молодняку свиней для відгодівлі, а також свіжої свинини та м'яса птиці.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів у 2012 році Україна імпортувала великої рогатої худоби на 7,9 млн дол., що на 11,5% більше, ніж у 2012 році. При цьому експорт ВРХ з України у 2012 році скоротився в грошовому виразі на 31,1% - до 4,8 млн дол. Даних за 2013 рік Міндоходів ще не опублікувало.

За даними Держстату, в 2013 році Україна експортувала до Німеччини продукції на 1,48 млрд дол., що на 3,5% менше, ніж у 2012 році. При цьому імпорт з Німеччини до України минулого року зріс на 2,2% - до 6,285 млрд дол.