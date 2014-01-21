Запропоновані Кабміном зміни техконтролю сільгосптехніки можуть призвести до монополізації ринку - УКАБ

















Запропонований Кабінетом міністрів проект постанови, який вносить зміни в порядок здійснення технічного контролю сільськогосподарської техніки, може призвести до монополізації ринку і підвищення розцінок на проведення техконтролю машин, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” (УКАБ).

Дані зміни містяться в проекті постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», опублікованому на сайті Державної інспекції сільського господарства України (Держсільгоспінспекція).

За даними УКАБ, відповідно до змін, Держсільгоспінспекція за результатами конкурсу, що проводиться раз на три роки, буде визначати підприємства, які здійснюватимуть обов'язковий технічний контроль машин. При цьому, на думку експертів, чинна процедура включення до реєстру господарюючих суб'єктів, які здійснюють обов'язковий технічний контроль машин, є ефективною.

«Пропозиція Державної інспекції сільського господарства України є необґрунтованою та створить сприятливе середовище для корупції. Виникає серйозний ризик того, що до конкурсу будуть допущені тільки «обрані», які встановлять фактичну монополію на ринку. Крім того, запропоновані зміни будуть звужувати конкуренцію і відповідно завищувати і без цього чималі розцінки на проведення технічного контролю машин», - цитує прес-служба генерального директора асоціації УКАБ Володимира Лапу.

УКАБ пропонує виключити деякі вимоги з проекту постанови, зокрема, положення, що передбачає інформування про графік здійснення контролю машин шляхом оприлюднення його на офіційному сайті інспекції та/або в засобах масової інформації, оскільки це не гарантує повної і всебічної обізнаності відповідних суб'єктів господарювання.

«В цілому обов'язковий технічний контроль сільгосптехніки підлягає скасуванню як такого, що не вирішує питання забезпечення її утримання у належному технічному стані, оскільки містить більше формальних заходів, на здійснення яких сільгоспвиробники зобов'язані платити чималі кошти, внаслідок чого гальмується розвиток сільського господарства і збільшується собівартість продукції”, - цитує прес-служба Лапу.

Проект постанови був оприлюднений на сайті Держсільгоспінспекції 25 грудня 2013 року. Згідно аналізу, проведеного Держсільгосінспекцією і опублікованому на сайті відомства, проект, зокрема, передбачає зміну періоду проведення контролю машин у зв'язку з тим, що більшість сільськогосподарської техніки в зимовий час року не використовується, а в період снігопадів і ожеледиці проведення контролю неможливе. Також, за даними Держсільгоспінспекції, передбачена видача акта технічного стану машини на несправну сельхозмашину.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники закуповують техніки на суму близько 4 млрд грн. В рамках реалізації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки міністерство має намір допомогти аграріям придбати до 4 тис. одиниць сільськогосподарської техніки по лізингу.

В жовтні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що галузь сільськогосподарського машинобудування в Україні за підсумками 9 місяців не показала суттєвих позитивних результатів, незважаючи на те, що урядом було вжито заходів для стимулювання виробництва у цій галузі.

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