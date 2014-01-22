У західних регіонах знизилися ціни на молоко

Асоціація виробників молока (АВМ) стурбована зниженням цін на молоко в західних регіонах України, так як на сьогоднішній день в країні значний дефіцит молока і відсутня держпідтримка галузі, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

За даними АПМ, з 1 січня 2014 року без жодних пояснень переробні підприємства стали брати молоко «екстра-класу» на 50 копійок дешевше - по 4,50 грн за кг.

«Економічних передумов для зниження ціни на молоко немає. Сьогодні в Україні дуже великий дефіцит молока. Особливо не вистачає якісного молока класу «екстра», - цитує прес-служба президента асоціації Андрія Дикуна.

За даними АПМ, єдиним стимулом для аграрія в Україні є ціна. «Це те, що сьогодні дозволяє потроху збільшувати продуктивність виробництва і поголів'я», - цитує прес-служба Дикуна. Тому якщо переробні підприємства хочуть знизити ціну, потрібно створити певні компенсатори з боку держави, щоб допомогти і підтримати аграріїв. «Варто розуміти: виробники, переробники, споживачі молока - все в одному «човні». І тут слід не воювати один з одним, а боротися за створення державної підтримки галузі і прозорих правил гри», - цитує прес-служба Дикуна.

В асоціації також повідомили, що 29 січня АПМ планує провести засідання робочої групи по визначенню механізмів регуляторної політики на ринку молока України, на якому зберуться виробники і переробники, щоб спільно обговорити питання ціни на молоко.

За даними АПМ, ціни на молоко в Україні почали зростати з середини 2013 року, і на кінець року для молока «вищої якості» склали від 4,79 до 5,00 гривень за кг. найдорожче молоко «екстра» закуповували у Житомирській та Харківській областях - по 5,00 грн за кг. Після новорічних свят зростання цін продовжилося, і в деяких регіонах ціна піднялася до 5,1-5,3 грн за кг.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво рідкого молока в Україні у 2013 році зросла порівняно 2012 роком на 4% - до 946 тис. тонн.