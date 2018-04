РФ вводить обмеження на ввезення яловичини з Австралії

Россільгоспнагляд виявив в австралійській охолодженій яловичині, що поставляється в Росію, синтетичний стероїд тренболон, заборонений положеннями Митного союзу, пишуть Вести.ru.

"Для перевірки в режимі посиленого лабораторного контролю вантажів з Австралії (яловичина охолоджена), виготовлених підприємствами № 243, John Ді Warwick PTY LTD і № 239, Northern Co-operatine Meat Co LTD, для лабораторних досліджень за показниками безпеки були відібрані проби. В результаті лабораторних досліджень виявлено 17b-тренболон, що є порушенням вимог Митного союзу і Росії", - повідомляє Россільгоспнагляд.

Тренболон - потужний синтетичний стероїд, який застосовується для підвищення апетиту корів та збільшення м'язової маси худоби.

У зв'язку з виявленням тренболона в декількох партіях австралійської охолодженої яловичини і яловичих субпродуктів Россільгоспнагляд із 27 січня вводить тимчасові обмеження на постачання яловичини з Австралії.

Право поставляти яловичину в Росію мають 47 підприємств Австралії, стосовно десяти з них введені тимчасові обмеження, оскільки в продукції цих підприємств виявлений заборонений в Росії гормон росту рактопамін. Право поставляти продукцію з яловичини мають 26 австралійських підприємств, щодо двох з них також введені обмеження.

