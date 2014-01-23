В карантинній зоні Луганській області ліквідували поголів'я свиней

Заради уникнення розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) в карантинній зоні Луганській області, до якої потрапили села Комишне, Колісниківка і Юганівка, місцеві власті ліквідували поголів'я свиней у господарствах населення.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації.

«На підконтрольних територіях здійснений забій свиней з домогосподарств, що перебувають в I угрожаемой зони під контролем Державної служби ветеринарної медицини, вони направлені для подальшої промислової переробки для виготовлення варених виробів», - сказано в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що поголів'я у селян було викуплено за середніми цінами, які склалися на переробних підприємствах регіону. При цьому в департаменті не уточнили, яку кількість свиней було закуплено і відправлено на забій, проте за оцінками Держветфітослужби поголів'я тварин, що підлягає ліквідації, становила 110 голів.

Крім того, в Луганській ОДА зазначили, що на сьогоднішній день в області посилено контроль над реалізацією продукції тваринного походження на продовольчих ринках, а переміщення всіх сільськогосподарських тварин проводиться з дозволу державної ветеринарної служби.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней був виявлений в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус був діагностований у тушці дикого кабана.

Раніше Луганська облдержадміністрація повідомила про наміри посилити захисні заходи щодо запобігання зараження худоби АЧС в регіоні через виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

До цього спалах АЧС в Україні сталася у 2012 році у Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.