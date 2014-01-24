В Україні в 2013 році суттєво подорожчали овочі

Ціни на овочі в Україні протягом 2013 року мали тенденцію до підвищення, а до кінця року вартість деяких з них зросла в рази, повідомила Державна інспекція з контролю за цінами.

За даними відомства, до 31 грудня 2013 року картопля в країні подорожчала порівняно з кінцем 2012 року на 145,1% - до 5,49 грн/кг, цибуля - на 179,3%, до 6,2 грн/кг, буряк - на 36,6%, до 3,88 грн/кг, а морква - на 29,6%, до 3,98 грн/кг. Найменше до кінця минулого року подорожчала капуста - на 3,3%, до 2,53 грн/кг.

Найбільше зростання цін на овочі в Україні Держцінінспекція відзначає в другому півріччі 2013 року. У відомстві зазначили, що через несприятливі погодні умови у вересні минулого року збирання врожаю овочів сповільнилася, а їхня врожайність знизилася. В результаті, валовий збір овочів в країні скоротився порівняно з 2012 роком, а прибрана продукція була гіршої якості, ніж роком раніше.

Підвищення цін на овочі Держцінінспекція також зафіксувала в грудні, що пов'язано з подорожчанням їхнього зберігання в холодну пору року. Крім того, зростання цін стимулювалося передсвятковим попитом.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, урожай картоплі в Україні в 2013 році склав 22,1 млн тонн картоплі, що на 4,5% менше, ніж у 2012 році. Урожай овочів закритого грунту в минулому році скоротився на 2,6% - до 8,9 млн тонн.

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