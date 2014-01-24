Україна в грудні збільшила імпорт лососевих риб на 60%

Імпорт лососевих риб в Україну в грудні 2013 року, напередодні новорічних та різдвяних свят, збільшився на 60% - до 250 тис. кг при середньомісячних обсягах протягом року на рівні 150 тис. кг, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві.

Фахівці митниці також спостерігають зростання імпорту і інших рибних товарів. Зокрема, у 2013 році більш ніж у 10 разів збільшився імпорт свіжої норвезької форелі у порівнянні з 2012 роком - до 110 млн кг.

Крім того, у відомстві повідомили, що через Київську міжрегіональну митницю Міндоходів у 2013 році ввезли майже 2 млн кг лосося, велику частку якого склала свіжа та охолоджена форель з Норвегії - 1,17 млн кг.

Як повідомляв УНІАН, найбільш популярними товарами, ввезеними в Україну в грудні 2013 року, стали цитрусові і червона ікра, обсяг імпорту яких в грошовому еквіваленті склав 106 млн дол. і 4,3 млн дол. відповідно.