Кабмін передав Державній зерновій корпорації 8 підприємств «Хліба України»

До складу Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) увійшли 8 з 16 елеваторів, хлібоприймальних підприємств та комбінатів хлібопродуктів, що раніше належали державної акціонерної компанії «Хліб України», які Кабінет міністрів передав корпорації.

«Днями Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердив акти приймання ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перших 8-ми із 16-ти цілісних майнових комплексів - колишніх підприємств ДАК «Хліб України»», - сказано в повідомленні прес-служби ДПЗКУ.

Згідно з повідомленням, передані підприємства або приєднають до чинних філій ДПЗКУ, або створять нові філії, яким перейде майно та обладнання ліквідованих компаній «Хліба України».

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Процес передачі решти 8 зерносховищ і комбінатів, за даними корпорації, триває.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою № 764 від 24 липня 2013 року передав ДПЗКУ 16 елеваторів, хлібоприймальних підприємств та комбінатів хлібопродуктів, що раніше належали державної акціонерної компанії «Хліб України».

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка втілює весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.

Корпорація була створена у 2010 році і, згідно з рішенням Кабміну, «Хліб України» повинен був передати в управління ДПЗКУ 36 своїх підприємств. Після цього уряд також зобов'язав «Хліб України» передати корпорації ще 13 підприємств.