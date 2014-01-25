Білорусь ввела заборону на ввезення свинини з Литви

Влада Білорусі ввела тимчасову заборону на ввезення свинини з Литви. Як заявив головний державний санітарний інспектор республіки Юрій Пивоварчик у бесіді з кореспондентом ІТАР-ТАСС відповідне рішення було ухвалене через загрозу епідемії африканської чуми свиней.

"За інформацією прес-секретаря продовольчої ветеринарної служби Литви вірус африканської чуми свиней виявлено в організмі досліджених мертвих кабанів, - зазначив співрозмовник агентства. - У зв'язку з цим, з 25 січня вводяться тимчасові обмеження на ввезення на територію Білорусі і транзит її територією із Литви живих свиней, сперми кнурів, м'яса свинини, в тому числі від диких кабанів, і продуктів його переробки, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження".

За його словами, "скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення на територію країни з Литви вищевказаних товарів".

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Крім того, найближчим часом Державна ветеринарна служба проведе консультації з колегами з Росії, Казахстану та країн Євросоюзу з питання введення тимчасових обмежень на поставки на митну територію Митного союзу вищевказаних товарів з усієї території ЄС".

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