Росія вслід за Білоруссю заборонила ввезення свинини із Литви

Росія заборонила ввезення свинини з Литви через поширення на території цієї держави африканської чуми свиней (АЧС). Про це ІТАР-ТАСС повідомив помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.

"З 25 січня закриваються поставки свинини, свинарської продукції, живих свиней з території Литви", - зазначив він.

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Крім того, зазначив чиновник, будуть проведені консультації між ветеринарними службами країн-учасниць Митного союзу та відповідними службами Євросоюзу, визначено подальші заходи щодо запобігання занесення АЧС з цих країн в РФ і інші держави МС.

"Можуть бути введені обмеження на ввезення (свинини) на територію Митного союзу з території всього Євросоюзу. Рішення щодо цього буде прийнято вже наступного тижня", - зазначив помічник глави російського відомства.

Приводом для таких дій Россільгоспнагляду і ветслужб МС стала відсутність на території країн ЄС чіткого механізму контролю за переміщенням продукції свинарства, що веде до високих ризиків поширення епідемії АЧС.

Раніше глава ветеринарно-продовольчої служби Литви Йонас Мілюс представив російській стороні інформацію про виявлення на території країни двох випадків захворювання на АЧС диких кабанів, що призвело до загибелі тварин. В аналогічній ситуації, після виявлення випадків АЧС на території РФ, Євросоюз ввів повну заборону на ввезення в Європу свинини з усіх російських регіонів.

Спалах африканської чуми свиней в Литві стала першим осередком даного захворювання на території ЄС. Россільгоспнагляд неодноразово попереджав про загрозу переходу епідемії небезпечної хвороби на територію єдиної Європи.

Керівник Національної м'ясної асоціації Сергій Юшин припустив, що інфіковані дикі кабани могли проникнути на територію Польщі та Латвії. Однак введення ембарго на продукцію свинарства з Литви не позначиться на російському ринку, підкреслив він. "Це незначний постачальник, як і інші східні члени Євросоюзу. От якщо буде закрита Данія, Німеччина чи Франція, тоді можуть виникнути серйозні проблеми на ринку", - зазначив Юшин.

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