Україна заборонила ввезення свинини з Литви

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України заборонила ввезення до країни живих свиней, свинини та продуктів її переробки, а також репродуктивного матеріалу з Литовської Республіки у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) у цій країні, повідомляє прес-служба відомства.

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«З метою недопущення занесення збудника захворювання (АЧС – УНІАН) на територію України рішенням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 25 січня тимчасово заборонено ввезення на територію України сприйнятливих до виявленого захворювання тварин, продукції, сировини та репродуктивного матеріалу з них із Литовської Республіки», - сказано в повідомленні.

Випадок захворювання диких кабанів на африканську чуму в Литві зареєстровано 25 січня.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано у тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області ввели Росія та Білорусь.

До цього спалах АЧС в Україні стався в 2012 році в Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.