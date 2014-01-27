У Києві видали понад 10 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем та цигарками

У Києві у 2013 році було видано понад 10 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, зокрема, алкогольними напоями та тютюновими виробами, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві.

Також у відомстві повідомили, що від видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем і сигаретами в 2013 році до бюджету столиці надійшло понад 70 млн грн.

При цьому Міндоходів повідомило, що в 2013 році були анульовані 63 ліцензії столичних підприємців і прийняті фінансові санкції на суму понад 464 тис. грн за порушення у сфері роздрібної торгівлі підакцизною групою товарів, у тому числі і за продаж алкоголю та цигарок особам, які не досягли 18-річного віку.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники Міндоходів за 9 місяців 2013 року за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам анульовано 527 торгових ліцензій на право роздрібного продажу підакцизної продукції.

За 9 місяців минулого року Міндоходів оштрафувало підприємців на 1,5 млн грн за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім.

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Довідка УНІАН. Відповідно до чинного законодавства, продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім карається анулюванням ліцензій та штрафними санкціями. Розмір штрафу, який застосовується до підприємства, становить 6 тис. 800 грн.

Крім того, втратити ліцензію можна також за продаж алкогольних та тютюнових виробів у непризначених для цього місцях, несплату чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення її дії, а також за заявою суб'єкта господарювання.