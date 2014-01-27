Імпорт свинини в Україну за рік скоротився на 28%

Україна в 2013 році купила на зовнішніх ринках 150,2 тис. тонн свинини, що на 27,7% менше, ніж роком раніше, повідомило Міністерство доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, у грошовому виразі імпорт свинини минулого року скоротився до 388,1 млн дол. із 446 млн дол. у 2012 році.

Найбільший обсяг свинини Україна минулого року купила в Бразилії (77,2 тис. тонн) і Бельгії (6,4 тис. тонн).

Разом із тим, у 2013 році Україна експортувала 4,6 тис. тонн свинини, що в 4,4 раза менше, ніж у 2012 році. Виручка від поставок цієї продукції на зовнішні ринки минулого року скоротилася до 20,9 млн дол. проти 92,6 млн дол. роком раніше.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Україна наростила імпорт свинини в 2,4 раза порівняно з 2011 роком – до 207,7 тис. тонн. Експорт свинини з України в 2012 році зріс на 61,5% - до 20,2 тис. тонн.

За даними Держстату, обсяг виробництва свіжої або охолодженої свинини в 2013 році збільшився на 16,1% порівняно з попереднім роком і становив 209 тис. тонн. Виробництво замороженої свинини за результатами минулого року скоротилося на 21,5% порівняно з 2012 роком - до 10,4 тис. тонн.

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