Експорт пива з України скоротився на 17%

Українські пивовари в 2013 році поставили на зовнішні ринки 262,1 тис. тонн пива солодового, що на 16,9% менше, ніж роком раніше, повідомило Міністерство доходів і зборів.

Виручка від експорту пива минулого року скоротилася до 84,7 млн дол. з 100,1 млн дол. у 2012 році.

До того ж обсяг імпорту пива в Україну в 2013 році становив 59,5 тис. тонн, що на 18,6% більше, ніж у 2012 році. У грошовому виразі імпорт цієї продукції минулого року становив 48,3 млн дол. проти 38,8 млн дол. роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, експорт пива з України у 2012 році зріс на 12,7% - до 315,5 тис. тонн, а імпорт - збільшився на 9,2%, до 50,2 тис. тонн.

За даними Держстату, українські пивовари в 2013 році виробили 274 млн декалітрів пива, що на 7,6% менше, ніж роком раніше.