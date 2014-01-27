Україна експортувала майже 21 млн тонн зернових

Українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МР, липень 2013 р. – червень 2014 р.), станом на 27 січня, поставили на зовнішні ринки 20,9 млн тонн зернових, що на 33,5% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, експорт пшениці на 27 січня становив 6,95 млн тонн, з яких 5,63 млн тонн доводиться на продовольчу і 1,33 млн тонн – на фуражну пшеницю. Обсяг поставок ячменю на зовнішні ринки до 27 січня становив 2,07 млн тонн, кукурудзи – 11,7 млн тонн.

Експорт олійних культур із початку поточного МР становив 2,8 млн тонн, зокрема, поставки ріпаку – 2 млн тонн, сої – 0,8 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МР на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

Урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.