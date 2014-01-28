В Україні за рік зареєстрували понад 1,5 млн земельних ділянок

В Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно у 2013 році зареєстровано 1,56 млн земельних ділянок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр).

Згідно з повідомленням, найактивніше землю реєстрували у Київській, Донецькій і Хмельницькій областях.

В Укрдержреєстрі також повідомили, що з 2013 року темпи реєстрації прав на нерухомість суттєво зросли.

«Так, у січні 2013 року в Україні зареєстровано 4228 прав власності на земельні ділянки, а вже в грудні цього ж року їх було 224 092», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року за видачу документів на землю відповідають Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. При цьому право власності та інші права на землю реєструють державні кадастрові реєстратори в районах та містах обласного значення.